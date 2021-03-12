DÜZCE (İHA) – Düzce'de Korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden Ambulans şoförü İbrahim Bayraktar ile birlikte çalışan personellere Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Korona virüs nedeni ile Düzce'de sağlık personeli vefat sayısı geçtiğimiz haftalarda 112 Ambulans Şoförü İbrahim Bayraktar'ın vefatı ile 2'ye yükselmişti. İbrahim Bayraktar ile yıllardır beraber çalışan ATT ve diğer mesai arkadaşlarına Düzce İl sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. 112 Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Yılmaz, personllere başsağlığı dileklerinde bulunurken, personele çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE