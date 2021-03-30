Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı - Son Dakika

Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı

30.03.2021 10:54

Son dakika haberi: Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdıKORONAVİRÜS salgını, antika sektörünü canlandırdı.

Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı

KORONAVİRÜS salgını, antika sektörünü canlandırdı. Yıllardır sakladığı cep saati, duvar saati, tespih, madalyon gibi eşyaları antika dükkanlarına götürenlerle birlikte koleksiyonerlerin sayısı da arttı. Son dönemde özellikle kartpostal ve şehir kartları koleksiyonerlerinin çoğaldığını söyleyen İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp, Pek çok kişi bu dönemde gönlünden geçtiği halde vakit bulamadığı koleksiyonerliğe başladı. Antikacıların işlerinde enteresan bir artış oldu dedi.

Pandemiyle mücadele devam ederken, evde geçirilen zaman yeni hobiler edinilmesini sağladı. Bu dönemde pek çok kişi de antikaya merak sardı. Bazıları, yıllardır sakladıkları cep saati, duvar saati, tespih, madalyon gibi eşyaları antika dükkanlarına götürerek, sattı. Bazıları ise yeni koleksiyonlar edinmeye başladı. Son dönemde özellikle kartpostal ve şehir kartları koleksiyonerlerinin çoğaldığını söyleyen İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp, Son dönemde, Osmanlı devrinden erken Cumhuriyet'e uzanan süreçte eski kartpostallar ve şehir kartları enteresan bir koleksiyon konusu oldu. Büyük çoğunluk sosyal temalı fotoğrafları toplamaktan keyif alıyorlar. Sosyal hayatta kadın, spor tarihi, sünnet törenleri, resmi bayramlar gibi sosyal içerikli temalar üzerine çok fazla yeni koleksiyonerler oldu. Birçoğu bunları kitap haline getiriyor veya kamuyla paylaşıyor dedi.

Pandemide antikacıların işlerinde artış yaşandığını ifade eden Üsküp, İnsanlar daha çok evlerinde vakit geçirdiler, internet ağlarında daha çok gezindiler. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan mezatlardan, internetteki satışlardan çokça ürün almaya başladı. Pek çok kişi ellerindeki malları da satışa çıkarınca, yeni ürünler piyasaya gelmiş oldu. Biz antikacılar da yeni ürünleri koleksiyonerlerle bir araya getirerek, ticaretimizi arttırdık. Dünyanın başına dert olan pandemi, antika sektöründe ticaret artışı sağladı. İronik bir durum söz konusu diye konuştu.

PLAK FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

En çok ilgiyi plakların gördüğünü anlatan Üsküp, Her zaman Osmanlı dönemine ait tüm ürünler daha popülerdir. Eski 45'likler, long playler ve plakların fiyatları yüzde 100 oranında arttı. Bunun sebebi de internet üzerinde yayınlanmalarının kolay olması, ürün açıklamasının kolay olması ve kargoyla adreslere gönderimi basit olduğu için plak satışları ve fiyatları arttı. Aynı zamanda küçük hacimli ürünler rağbet görüyor. Vatandaşlar daha çok cep saatleri, duvar saatleri, tespihler, eski madalyonlar, Osmanlı gümüşleri, halı, kilim, yazma kitaplar gibi ürünleri getiriyorlar. Koleksiyonerlik aslında birçok insanın gönlünden geçen, iç dünyasında daha önce meyil ettiği ama vakit bulamadığı yönelim. Bu süreçte fiiliyata ulaştı. Daha önce vakit bulamıyorlardı ancak şimdi vakitleri çoğaldı dedi.

Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı
Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı

Osmanlı, İzmir, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR Koronavirüs antika trafiğini hızlandırdı - Son Dakika


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