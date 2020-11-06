Son dakika haber... Koronavirüs denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından maske, mesafe ve hijyen denetimleri sıklaştırıldı. Bahçelievler'de polis ekipleri, sokak araları ve cadde üstündeki kafe, restoran ve işletmelere giderek çalışanlara tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan mekanlarda polis ekipleri koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Yetkililer ilçedeki esnafı gezerek, girişlerde dezenfektan bulundurmalarına, işletmelerde maske kuralına uyulmasına yönelik uyarılarda buludnu. Bahçelievler'de gerçekleştirilen denetimlere Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal ve Bahçelievler Belediye başkanı Hakan Bahadır katıldı.

Maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapan Bahçelievler Belediye başkanı Hakan Bahadır, "Koronavirüs vakaları şu an yükselmekte bu sayıların inmesi için muhakkak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız" dedi.

"DENETİMLERİMİZ SADECE BİR GÜNLÜK DEĞİL"

Maske kullanımının vatandaşlar tarafından benimsendiğini fakat mesafe konusunda ihmaller olduğunu belirten Bahadır, "Bizler de bakanlığımızın, valiliğimizin talimatlarıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gördük ki vatandaşlarımız tedbirlere uyuyor. Koronavirüs vakaları şu an yükselmekte bu sayıların inmesi için muhakkak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Denetimlerde fark ettik ki kurallara uyulma oranı yüzde 90'larda sadece birkaç esnafımız için kolonya ve dezenfektan koyma konusunda uyardık. Bizler bu denetimleri sadece bir günlük yapmıyoruz. Bugün ise valilik ve bakanlığımızın talimatıyla çok sıkı bir denetim gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.