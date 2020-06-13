Son dakika haber... Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmak isteyenler için motivasyon kaynağı oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmak isteyenler için motivasyon kaynağı oldu

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS salgınının yarattığı korku ve endişe, yıllardır mücadele etmelerine rağmen bir türlü sigarayı bırakamayan pek çok kişi için motivasyon kaynağı oldu.

Son dakika haber... Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmak isteyenler için motivasyon kaynağı oldu, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının yarattığı korku ve endişe, yıllardır mücadele etmelerine rağmen bir türlü sigarayı bırakamayan pek çok kişi için motivasyon kaynağı oldu. Sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Deniz Atasever, "Covid-19 muayenelerinde kişiler, sigarayı bırakmak için ne yapabileceklerini soruyor. Belirti gösterenler ise hasta olmadıkları anlaşılsa dahi kaygı nedeniyle sigarayı derhal bırakmak istiyor" dedi.

Koronavirüs salgınının yarattığı korku ve endişe, yıllardır isteyip de sigarayı bırakmayı başaramayan pek çok kişi için motivasyon oldu. Koronavirüse bağlı akciğer hastalıkları ve solunum yetmezliğinin çoğaldığı dönemde, sigara kullanımının da hastalığın ağır geçirilmesine yol açması nedeniyle tedirgin olan birçok kişi, hastanelerin sigara bırakma polikliniklerine başvurdu. Sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Deniz Atasever, "Özellikle bu dönem kişilerin sigarayla olan mücadelesinin arttığı bir dönem oldu. Entübe hasta dediğimiz solunum cihazına bağlanma durumu, özellikle altta yatan bir akciğer hastalığı varsa yani sigara içiciliğine bağlı KOAH söz konusuyla çok daha yüksek oranlarda görülüyor. Sigara kullanıcıları hastalığın ağır seyretmesinden çok korkuyor. Bu durum da onların sigarayı bırakma istekliliklerini artırdı. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen kişi sayısı ve başvuruları arttı. Bize de bu anlamda çok ciddi talepler var. Covid-19 muayenelerinde kişiler sigarayı bırakmak için ne yapabileceklerini soruyorlar. Belirti gösterenler ise hasta olmadıkları anlaşılsa dahi kaygı nedeniyle sigarayı derhal bırakmak istiyor. Bizler de çeşitli metotları kendilerine öneriyoruz" dedi.

'TEDİRGİNLİK BİR ANLAMDA İŞE YARADI'

Salgının çok ciddi bir endişe ve kaygı ortamı yarattığını söyleyen Dr. Atasever, "Sigara kullanan kişilerin korkuları katbekat arttı. Enfeksiyonu daha ağır geçireceklerini fark ettiler. Bu tedirginlik bir anlamda işe yaradı. Kişilerin sigara bırakmasında kaygı ve korku çok büyük bir tetikleyici ve bu süreci kolaylaştırıyor. Kaygı ve korku sebebiyle kişiler karar verebiliyor ve daha sonra mücadeleye başlıyorlar. Bizim genelde önerdiğimiz özel olarak mutlaka sigara bırakma polikliniklerinden destek almalarıdır. Kişisel çabalarla değil bir hekim kontrolünde sigara bırakma sürecine dahil olmaları gerekiyor" diye konuştu.

'HASARLI AKCİĞERİN İYİLEŞMESİ ZOR'

Sigara kullanımının bu dönemde çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Atasever, "Sigara içen bir akciğer ile sigara içmeyen bir akciğer arasında çok ciddi bir tedaviye yanıt farkı var. Covid-19 akciğer dokusunu ve bronşları tuttuğu için hasarlı bir akciğer varsa iyileşmesi çok daha zor oluyor. Sigara içmeyen bir kişinin hastalığı atlatması ile içen bir kişinin atlatması arasında hem zamansal hem de süreçte yaşadığı zorluklar anlamında çok ciddi farklılıklar var" dedi.

'REFLEKS HALİNE GELMİŞTİ'

Bazı vatandaşlar koronavirüs öncesinde sigarayı bırakmış oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini söylerken, bazıları da az içtikleri için bırakmaya çalışmadıklarını anlattı. Koronavirüs salgınından bir süre sonra sigarayı bıraktığını aktaran Bersun Çetinsoy, "Doktor arkadaşlarım da entübe olan hastaların çoğunun sigara içen insanlar olduklarını söylediler. Sigara insanı yavaşça zehirlediği için etkilerini ancak bıraktıktan sonra anlayabiliyorsunuz. Günde iki paketi geçiyordu, sonra rahatsızlık hissetmeye başladım. Refleks haline gelmişti, hayatımı etkilediğini görünce birden bıraktım" dedi.

'SİGARA İÇENİN DİRENCİ DAHA DÜŞÜK OLUYOR'

3 yıl önce sigarayı bıraktığını söyleyen Tunç Günbey ise, "Mide bulantısı geçirdim, daha sonra bıraktım. İki hafta boyunca kustum. Rahat ve mutluyum. Beyinde bitirmek lazım. Bırakmasaydım bu dönemde virüse yakalanma riskim artardı. Herkese sigarayı bırakmalarını öneriyorum. Çocuklar da pasif içici oluyor ve sağlıkları etkileniyor" diye konuştu.

Ara sıra sigara içtiğini anlatan Kemal Çetin ise, "Sigarayı çok sevmiyorum, çok nadir içiyorum. Bazen insan sıkıntıyı atlatmak için içmek istiyorum. Koronavirüs nedeniyle de korktum. Akciğer etkileyen bir hastalık sonuçta. Ama az içtiğim için bırakmakta zorlanacağımı düşünmüyorum. Sigara içen insanların direnci daha düşün oluyor" dedi.


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmak isteyenler için motivasyon kaynağı oldu - Son Dakika

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