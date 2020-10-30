Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 177'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 177'ye yükseldi

30.10.2020 19:15
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 177'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 136 bin 525 testten 2 bin 322 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 78 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 177'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 136 bin 525 testten 2 bin 322 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 1703 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705, toplam hasta sayısı 373 bin 154, toplam vefat sayısı 10 bin 177, toplam ağır hasta sayısı 1966, toplam iyileşen hasta sayısı 322 bin 465 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'DURUM BİZİ HAYATIMIZI YAVAŞLATMAYA ZORLUYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 177'ye yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 177'ye yükseldi - Son Dakika


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