Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 601'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 601'e yükseldi

16.11.2020 19:24
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 601'e yükseldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 151 bin 516 testte, 3 bin 316 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 94 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 151 bin 516 testten 3 bin 316 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 712 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, toplam hasta sayısı 417 bin 594, toplam vefat sayısı 11 bin 601, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 610, toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.

'TEDBİRLERE UYMA SORUMLULUĞU HEPİMİZE AİT'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 601'e yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 601'e yükseldi - Son Dakika


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