SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 174 bin 761 testte, 30 bin 402 vaka ile 6 bin 93 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 195 kişi ile toplam can kaybı 14 bin 900'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 9 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 174 bin 761 testten 30 bin 402 vaka, 6 bin 93 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 11 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845, toplam hasta sayısı 539 bin 291, toplam vefat sayısı 14 bin 900, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 805, toplam iyileşen hasta sayısı 431 bin 253 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.'KALABALIKLARDAN UZAK DURUN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun" açıklamasında bulundu.