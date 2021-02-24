Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ?

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte, 9 bin 561 vaka ile 660 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 72 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 285'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte 9 bin 561 vaka, 660 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 297 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, toplam vefat sayısı 28 bin 285, toplam ağır hasta sayısı 1200, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,