Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ? - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ?

24.02.2021 19:41

Edinilen son dakika gelişmesine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte, 9 bin 561 vaka ile 660 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 72 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 285'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte 9 bin 561 vaka, 660 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 297 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, toplam vefat sayısı 28 bin 285, toplam ağır hasta sayısı 1200, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ? - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk tartışmalarına yanıt verdi
20:13 Daha lig başlamadan gerilim tavan yaptı! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in açıklamalarına jet hızında yanıt
19:54 Son Dakika: HSK kararnamesiyle 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
19:49 Son Dakika: HSK kararnamesiyle 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
19:50 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi
19:46 Bu kez TFF'yi hedef aldı! Dursun Özbek'ten 1959 öncesi şampiyonluklarına bomba tepki
18:39 Okan Buruk: Fenerbahçe derbilerinde psikolojik üstünlük elde ettik
18:35 Özellikle derbilere dikkat çekti! Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da! Gündemde ortak yatırım ve ticari faaliyetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 20:57:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement