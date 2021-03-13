Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 421'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 421'e yükseldi

13.03.2021 20:15
Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 421'e yükseldi, System.String[]

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 150 bin 98 testte, 15 bin 82 vaka ile 841 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 65 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 421'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 150 bin 98 testte 15 bin 82 vaka, 841 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 287 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 993 bin 578, toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, toplam vefat sayısı 29 bin 421, toplam ağır hasta sayısı 1350, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 685 bin 560 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 421'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 421'e yükseldi - Son Dakika


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