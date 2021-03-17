Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 696'ya yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 167 bin 526 testte, 18 bin 912 vaka ile 869 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 73 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 696'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 167 bin 526 testte 18 bin 912 vaka, 869 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 161 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28, toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, toplam vefat sayısı 29 bin 696, toplam ağır hasta sayısı 1484, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 752 bin 23 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,