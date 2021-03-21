Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 61'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 61'e yükseldi

21.03.2021 19:33
Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 61'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberi: 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 189 bin 906 testte, 20 bin 428 vaka ile 965 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 102 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 61'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 189 bin 906 testte 20 bin 428 vaka, 965 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 102 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 615 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374, toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, toplam vefat sayısı 30 bin 61, toplam ağır hasta sayısı 1568, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 825 bin 187 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA, -


Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 61'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 61'e yükseldi - Son Dakika


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