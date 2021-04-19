Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 267'ye yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 869 testte, 55 bin 149 vaka ile 2 bin 862 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 341 kişi ile toplam can kaybı da 36 bin 267'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 869 testte 55 bin 149 vaka, 2 bin 862 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 947 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, toplam vefat sayısı 36 bin 267, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 319, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 736 bin 537 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.