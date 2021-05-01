Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 504'e yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 242 bin 194 testte, 28 bin 817 vaka ile 2 bin 615 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 373 kişi ile toplam can kaybı 40 bin 504'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 242 bin 194 testte 28 bin 817 vaka, 2 bin 615 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 47 milyon 504 bin 193, toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, toplam vefat sayısı 40 bin 504, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 525, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 405 bin 199 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,