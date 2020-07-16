Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 440'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 440'a yükseldi

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 411 testten 933'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 440 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820'ye yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 1087 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, toplam vaka sayısı 216 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 440, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 198 bin 820 oldu.

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'SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 440'a yükseldi - Son Dakika
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