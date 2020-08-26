Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 183'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 100 bin 109 testten 1313'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 20 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 183 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 239 bin 797'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 20 kişi daha hayatını kaybederken, 1002 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, toplam hasta sayısı 262 bin 507, toplam vefat sayısı 6 bin 183, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 841, toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797 oldu.

'SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.