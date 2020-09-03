Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 511'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 110 bin 225 testten 1642'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 49 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 511 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 248 bin 87'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 49 kişi hayatını kaybederken, 1211 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, toplam hasta sayısı 274 bin 943, toplam vefat sayısı 6 bin 511, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 1041, toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 87 oldu.

'GÜÇ TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: yüzde 4.7, İstanbul: yüzde 4.61, Konya: yüzde 8.78, Kayseri: yüzde 6.49, Diyarbakır: yüzde 8,37. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -