Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 58'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 92 bin 301 testten 1412'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 234 bin 797'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 882 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, toplam hasta sayısı 254 bin 520, toplam vefat sayısı 6 bin 58, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 735, toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797 oldu.

'HEP BİRLİKTE VAKALARI DÜŞÜRELİM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -