SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 98 bin 326 testten 1509'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 48 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 999 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 257 bin 731'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 48 kişi hayatını kaybederken, 1207 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, toplam hasta sayısı 289 bin 635, toplam vefat sayısı 6 bin 999, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,2, ağır hasta sayısı 1241, toplam iyileşen hasta sayısı 257 bin 731 oldu.

'AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,