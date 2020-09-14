Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 119'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 563 testten 1716'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 63 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 119 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 260 bin 58'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 63 kişi hayatını kaybederken, 1225 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, toplam hasta sayısı 292 bin 878, toplam vefat sayısı 7 bin 119, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1, ağır hasta sayısı 1301, toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 58 oldu.

'BİRLİKTE TEDBİRLERE UYALIM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -