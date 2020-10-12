SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 605 testten 1614 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 58 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 895'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 605 testten 1614 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken, 1301 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350, toplam hasta sayısı 337 bin 147, toplam vefat sayısı 8 bin 895, toplam ağır hasta sayısı 1417, toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,4 olarak belirlendi.

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." değerlendirmesinde bulundu.