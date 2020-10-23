Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 658'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 979 testten 2 bin 165 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 658'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 979 testten 2 bin 165 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 1493 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246, toplam hasta sayısı 357 bin 693, toplam vefat sayısı 9 bin 658, toplam ağır hasta sayısı 1648, toplam iyileşen hasta sayısı 311 bin 520 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'MÜCADELEYE GÜÇ VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,