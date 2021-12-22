Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testte 19 bin 95 vaka tespit edildi. 179 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testte 19 bin 95 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,40, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 731 bin 257, 2'nci dozda 51 milyon 282 bin 294 ve 3'üncü dozda 15 milyon 828 bin 350 olmak üzere toplam 126 milyon 565 bin 703 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'ARTIK KENDİ AŞIMIZ, KENDİ GÜCÜMÜZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız" dedi.

Haber: ANKARA,