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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 oldu

25.12.2021 21:00
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 536 testte 20 bin 470 vaka tespit edildi. 145 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 109 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 536 testte 20 bin 470 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 109 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,49, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 789 bin 326, 2'nci dozda 51 milyon 387 bin 150 ve 3'üncü dozda 16 milyon 979 bin 902 olmak üzere toplam 128 milyon 349 bin 256 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek, varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 oldu - Son Dakika
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