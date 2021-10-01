Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 873 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 873 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 352 testte 28 bin 873 vaka tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 224 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 352 testte 28 bin 873 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 224 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,90, 2'nci doz ortalaması yüzde 72,11 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 941 bin 450, 2'nci dozda 44 milyon 758 bin 512 ve 3'üncü dozda 10 milyon 444 bin 738 olmak üzere toplam 109 milyon 925 bin 744 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak Mardin ve Şanlıurfa oldu.'DÜŞÜŞLER İSTİKRAR GÖSTERMİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 28 bin 873, can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.

Haber: ANKARA,