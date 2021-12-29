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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu

29.12.2021 21:40
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,01 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 867 bin 625, 2'nci dozda 51 milyon 527 bin 171 ve 3'üncü dozda 18 milyon 341 bin 323 olmak üzere toplam 130 milyon 571 bin 857 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'KAYIPLARIMIZIN ARTMA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu - Son Dakika
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