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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 oldu

14.02.2022 21:15
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 438 bin 553 testte 76 bin 632 vaka tespit edildi. 266 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 936 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 438 bin 553 testte 76 bin 632 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 936 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,76, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 576 bin 58, 2'nci dozda 52 milyon 640 bin 859 ve 3'üncü dozda 26 milyon 286 bin 722 olmak üzere toplam 144 milyon 173 bin 367 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'NASILSA BULAŞACAK DEMEK YANLIŞ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 632 oldu - Son Dakika
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