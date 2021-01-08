Son dakika haber... Koronavirüs savaşçısı sağlıkçılar 11 köpek yavrusu ve annesine sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Koronavirüs savaşçısı sağlıkçılar 11 köpek yavrusu ve annesine sahip çıktı

08.01.2021 12:47
Son dakika haber... Koronavirüs savaşçısı sağlıkçılar 11 köpek yavrusu ve annesine sahip çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aylardır mücadele veren sağlıkçılar, bir batında doğum yapan sokak köpeği ve 11 yavrusuna sahip çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aylardır mücadele veren sağlıkçılar, bir batında doğum yapan sokak köpeği ve 11 yavrusuna sahip çıktı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık personelinin de verdiği mama ve yiyeceklerle beslediği sokak köpeğinin bir batında 11 yavru birden dünyaya getirdiğini belirtti.

Arkadaşlarıyla yavruları da barınağa alarak koruma aldıklarını dile getiren Küçükbuzcu, "Bu kış gününde yaşamaları için de onları besliyoruz, şu an çok güzel bir görüntüleri var, bu bizi de çok mutlu etti. Şu an yuvalarında çok mutlular." dedi.

Hastane İdari İşler Müdürü Mesut Sodan da yavru köpeklere hastane acil servisi personelinin sahip çıktığını belirterek, "Dün gece köpeğin doğum yaptığını öğrendik. Havanın da soğuk olması nedeniyle elimizdeki malzemelerle onlara bir yuva yaptık. Acil personelimiz de gayet güzel bir şekilde sahip çıktı, güzel de bakıyorlar. Biraz daha büyüyünce sahiplendirmeyi düşünüyoruz, bunu yapamazsak hayvan barınağına teslim edebiliriz." diye konuştu.

"Yavruların hepsi de çok sağlıklı görünüyor"

Acil Tıp Teknisyeni Harun Işılak ise, yavruları görünce mutlu olduklarına dikkati çekerek, "Hastane personeli olarak sokak hayvanlarımıza çok değer veriyoruz. Buradaki kulübe onlara geçici bir yuva oldu, şu anda yavruların hepsi de çok sağlıklı görünüyor. Kaybımız yok. 11 yavruyu beslemek anne için de zor ama hepsini de emzirerek besleyebiliyor. Biz de anneye takviye besinler veriyoruz. Köpeğimizin henüz bir ismi yok ama 11 yavru doğurabilen bir köpek olunca güçlü olabilir, diye düşünüyoruz. Güçlü bir anne olarak isminin de 'güçlü' olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hastane, Köpek, Konya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Koronavirüs savaşçısı sağlıkçılar 11 köpek yavrusu ve annesine sahip çıktı - Son Dakika


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