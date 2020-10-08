Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören havacılık kulübü başkanına "drone"lu sürpriz - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde koronavirüse yakalanan, 10 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanı Recai Nazım Ertan'a kulüp üyeleri 8 "drone" yardımı ile çiçek gönderip "Geçmiş olsun" yazısı açtı.

İlçede 15 gün önce koronavirüse yakalanan Ertan, Bafra Devlet Hastanesindeki 10 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındı.

Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü üyeleri Başkan Ertan'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastane bahçesinde toplandı. Kulüp üyeleri havalandırdıkları 8 drone ile hastanenin 6. katındaki Ertan'a hem kırmızı bir gül ulaştırdı hem de havada "Geçmiş olsun" yazısı açtı. Kulüp Başkanı Ertan, üyelerin sürprizi karşısında duygulu anlar yaşadı.

Bafra İlçe Sağlık Müdürü ve Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Üyesi olan Dr. Aytaç Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doktorlarımızdan ve hastane yönetiminden izin alarak kendisine hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve güzel bir jest yapmak istedik. Drone ile kendisine çiçeğimizi de takdim ettik. Buradan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Hocamızı da bir an önce iyileşmiş şekilde aramızdan görmek istiyoruz." dedi.

Ertan'ın Eşi Arzu Soylu Ertan ise zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür ederek "Asla maskenizi çıkartmayın, sosyal mesafenizi koruyun. Gerçekten yoğun bakım ünitesi önünde yaşamak çok zor, ilk on günü çok zor atlattık. Rabb'im kimseye böyle zorluklar yaşatmasın. Bu güzel günü düzenleyen herkese ise çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.