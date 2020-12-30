Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın - Son Dakika

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın

30.12.2020 21:44

Adana'da bir iş merkezinde bulunan iki kafeye korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken içeri gizlice müşteri alıp kumar oynattığı ihbarı alan polis baskın düzenledi.

Adana'da bir iş merkezinde bulunan iki kafeye korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken içeri gizlice müşteri alıp kumar oynattığı ihbarı alan polis baskın düzenledi. Baskında aralarında kadınlarında bulunduğu 70 kişiye para cezası kesildi. Kafelerden biri daha önce mühürlenirken, iş yerinin penceresinden içeri müşteri aldığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Seyhan Araştırma ve Devriye ekipleri, Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin üçüncü ve dördüncü katındaki kafelerin içeri gizlice müşteri aldığı kumar ihbarı aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, söz konusu iş merkezine gelerek iki kafeye de baskın düzenlendi.

"Mühürlü olan kafe pencereden içeri müşteri aldığı tespit edildi"

Düzenlenen baskın sırasında, iş merkezinin dördüncü katında bulunan kafenin daha önceden korona virüs tedbirlerine uymadığı ve oyun oynattığı için mühürlendiği öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen iş yeri sahibi, gelen müşterilerini kapı mühürlü olduğu için pencereden içeri aldığı ve kumar oynattığı polisler tarafından tespit edildi. Söz konusu kafeye çağırılan zabıta ekipleri, daha önce mühürledikleri iş yerinin bu sefer ruhsatını iptal edip kumar oynattığı için tamamen kapattı.

"Korona virüs tedbirlerini uymadılar, içeri müşteri alıp kumar oynatırken yakalandılar"

Polis aynı iş merkezinin üçüncü katında bulunan diğer kafeye düzenlendiği baskında çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp içeri girdi. İçeri giren polis kumar oynadığı öne sürülen kişileri yakaladı. Zabıta ekipleri bu iş yerinin evrakları eksik olduğu ve kumar oynattığı gerekçesiyle ceza keserek iş yerini mühürledi.

Her iki iş yerine yapılan baskınlar aralarında kadınlarında 70 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. - ADANA

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın

Para Cezası, Koronavirüs, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp kumar oynatan iki kafeye baskın - Son Dakika


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