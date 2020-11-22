İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Betül-Selami Köksal çifti, 8 yaşındaki oğulları Ahmet Köksal 'ı aniden ateşi yükselince, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü. Ancak yapılan tetkiklerde Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı. Acil ilik nakli olması gereken Ahmet için 4 kez uygun donör bulunduğunu anlatan anne, " Koronavirüs nedeniyle vazgeçtiler. Evinizden bile daha steril ortamda nakil işlemi yapılıyor. Son donörümüz vazgeçmeden önce, Ahmet nakile hazırlandı ve nakil için çok ağır bir kemoterapi gördü hatta ölümden döndü ama ne yazık ki donörümüz son anda vazgeçti" dedi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan ev kadını Betül Köksal (34) ve otobüs şoförü Selami Köksal (34) çiftinin iki erkek çocuğundan küçüğü Ahmet Köksal'ın, yaklaşık 7 ay önce aniden ateşi yükseldi. Koronavirüs şüphesiyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Ahmet Köksal'ın lösemi olduğu anlaşıldı. Ailenin ilik nakli bekleme süreci başladı. Yurt içi ve yurt dışında Ahmet Köksal için tarama başlatılırken, tam 4 kez uygun donör bulundu ancak donörler nakil işlemi gerçekleşmeden vazgeçti. Donörlerin genellikle koronavirüs salgını nedeniyle ilik bağışlamaktan vazgeçtiğini söyleyen anne Betül Köksal, "İnanın evinizden bile daha steril bir ortamda nakil işlemi yapılıyor. Son donörümüz vazgeçmeden önce Ahmet Köksal nakile hazırlandı ve nakil için çok ağır bir kemoterapi gördü. Hatta ölümden döndü. Ama ne yazık ki, donörümüz son anda vazgeçti" dedi.