Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı

22.11.2020 09:14
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Betül-Selami Köksal çifti, 8 yaşındaki oğulları Ahmet Köksal'ı aniden ateşi yükselince, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Betül-Selami Köksal çifti, 8 yaşındaki oğulları Ahmet Köksal'ı aniden ateşi yükselince, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü. Ancak yapılan tetkiklerde Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı. Acil ilik nakli olması gereken Ahmet için 4 kez uygun donör bulunduğunu anlatan anne, "Koronavirüs nedeniyle vazgeçtiler. Evinizden bile daha steril ortamda nakil işlemi yapılıyor. Son donörümüz vazgeçmeden önce, Ahmet nakile hazırlandı ve nakil için çok ağır bir kemoterapi gördü hatta ölümden döndü ama ne yazık ki donörümüz son anda vazgeçti" dedi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan ev kadını Betül Köksal (34) ve otobüs şoförü Selami Köksal (34) çiftinin iki erkek çocuğundan küçüğü Ahmet Köksal'ın, yaklaşık 7 ay önce aniden ateşi yükseldi. Koronavirüs şüphesiyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Ahmet Köksal'ın lösemi olduğu anlaşıldı. Ailenin ilik nakli bekleme süreci başladı. Yurt içi ve yurt dışında Ahmet Köksal için tarama başlatılırken, tam 4 kez uygun donör bulundu ancak donörler nakil işlemi gerçekleşmeden vazgeçti. Donörlerin genellikle koronavirüs salgını nedeniyle ilik bağışlamaktan vazgeçtiğini söyleyen anne Betül Köksal, "İnanın evinizden bile daha steril bir ortamda nakil işlemi yapılıyor. Son donörümüz vazgeçmeden önce Ahmet Köksal nakile hazırlandı ve nakil için çok ağır bir kemoterapi gördü. Hatta ölümden döndü. Ama ne yazık ki, donörümüz son anda vazgeçti" dedi.

Anne Köksal, "Ateşi düşmeyince hastaneye götürdük. Hastanede koronavirüs testi yapıldı ama negatif çıktı. Yapılan kan testlerinde Ahmet'in ilik kanseri (AML) yani lösemi olduğu anlaşıldı. Biz 3 aylık kürümüzü aldık. 3 ayın sonunda doktor Ahmet'in acilen nakile girmesi gerektiğini söyledi. Bunu bize söylerken de doktorumuz Türkiye'de taramaya başlamış. Tarama yapıldı, 4 donörümüz oldu. Son donörümüzde her şeyimiz hazırdı. Ahmet son kürünü almıştı. Bu süre içerisinde Ahmet'e verilen kemoterapi, normal kemotarepilerden daha yüksek dozdaydı çünkü nakil olması için hücrelerin tamamen bitmiş olması gerekiyordu. Her şeyimiz hazırdı. Ahmet bu ağır kemoterapileri alırken çok sıkıntı çekti. Ölümden döndü, ateşi 44 dereceye kadar yükseldi, döküntüleri oldu. Her şeyimiz hazırdı tam nakile çıkacakken donörümüzün vazgeçtiğini öğrendik. Koronavirüs yüzünden vazgeçmiş. Dünya başımıza yıkıldı" ifadelerini kullandı.Koronavirüs yüzünden pek çok kişinin bağış yapmaktan korktuğunun altını çizen anne Köksal, "Koronavirüsten korkuyoruz ama bu çocukların yaşaması için bizim iliğimize ihtiyacı var. Gerçekten evinizden bile daha steril bir ortamda bu işlemler yapılıyor. 5 günlük aşı korkulacak bir şey değil. Tamamen vericinin sağlığı açısından, kan hücrelerinin çoğalması için yapılan bir aşı. İlik nakli olduktan sadece 45 dakika sonra çıkıyorsunuz ve normal hayatınıza dönüyorsunuz. Benim çocuğum çok acı çekti, kimsenin çocuğu acı çekmesin. Vazgeçmeyin. Vazgeçecekseniz insanlara o umudu vermeyin. Ahmet'in önümüzde 1 ayı var ve 1 ay içerisinde nakile girmesi gerekiyor" diye konuştu.'BENİM GİBİ ÇOK ÇOCUK VAR'Lösemiyle mücadele eden 8 yaşındaki Ahmet ise, "Benim gibi çok çocuk var. Lütfen donör olun. Vazgeçmeyin. Vazgeçecekseniz donör olmayın. Birçok çocuk donör bekliyor" dedi.

- İzmir
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı

Ahmet Köksal, Koronavirüs, Lösemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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