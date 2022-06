Son dakika haberleri | Koronavirüse karşı akıllı takviyeler önerildi

KORONAVİRÜSTEN korunmak için bağışıklığı güçlendirici gıda ve ilaç takviyelerine talep arttı. Ancak her takviyenin her hastalık için gerekli ve yeterli olmadığını dile getiren Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Her şeyi azar azar, çeşit çeşit gıdalardan almak en güzeli. Ama bazen korunmak için bu yeterli olmuyor. Eskisi gibi ata tohumlarından geldiği şekilde önümüze çıkması pek mümkün olmadığı için takviye kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Bu nedenle quercetin, resveratrol ve C vitamini gibi takviyeleri, virüs ve bakterilere karşı akıllı bir kombinasyon olarak düşünebiliriz" dedi.

Uzman Dr. Görkem Astarcıoğlu, pandemi döneminde bağışıklığın öneminin giderek arttığına dikkat çekerek virüse karşı hazır beklemek gerektiğini kaydetti. Vücutta vitamin ve mineral zenginliğinin önemini anlatan Astarcıoğlu, takviye kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Astarcıoğlu, "Her takviye her hastalıkta gerekli ve yeterli değildir. Ben özellikle quercetin, resveratrol ve C vitamininin birlikteliğinden bahsetmek istiyorum. Bu maddelerin isimlerini daha önce duymayanlar olabilir. Resveratrol, üzümün ve yer fıstığının kabuğunda bulunur. Beyaz çayda da bulunan özel bir moleküldür. Kalp hastalıklarında, gençleşmeden sorumlu, en önemlisi de hücresel temizlemeden sorumlu bir maddedir. Türlü hastalıklarda kullanılması nedeniyle ilginin arttığını görüyoruz. Quercetin ise soğanda ve elmada bulunan özel bir antioksidan maddedir. Bu maddenin de hem resveratrolde hem de C vitaminiyle birlikte bulunduğu ortamda sinerjik olarak türlü virüs ve bakterilere karşı koruyucu olduğunu biliyoruz" dedi. Bu maddelerin yoğun bakım dirençli bakterilerde, basit grip yapan virüsler ile influanza da etkinliğinin bilindiğini ifade eden Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, bazı bilimsel yayınlarda, quercetinin, koronavirüsün hücreye girmesini engelleyici özellik taşıdığının belirtildiğini ifade etti. Virüsün girdikten sonra da bağışıklık sistemini sakin tutarak damar içi pıhtıların oluşmasını azalttığını söyleyen Astarcıoğlu, şöyle konuştu: "Quercetin, damarda var olan damar içi hasarlı bölgelerin temizlenmesini, düzelmesini sağlayarak, vücuda iyileştirici etkileri bulunan bir maddedir. Amerikan koronavirüs tedavi protokollerine de quercetin girmiş durumda. Ülkemizde buna dikkat çekildiğini görüyoruz. Sağlık personellerinin koronavirüsten korunmada bir çalışması yapıldı. Biz zaten bu ürünleri 1 yıldır hastalarımıza öneriyoruz. Quercetin, resveratrol ve C vitaminini akıllı bir kombinasyon olarak düşünebiliriz"

ÇOCUKLAR İÇİN ŞURUP, BÜYÜKLER İÇİN TABLET

Sağlığa faydası olan tüm minerallerin gıdalar aracılığıyla azar azar alınmasının daha yararlı olacağını hatırlatan Dr. Görkem Astarcıoğlu, bazen bu miktarların yetersiz kaldığını belirtip takviyeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek şunları söyledi: "100 miligram resveratrol alabilmeniz için 60- 80 kilo kırmızı üzümü, kabuklarıyla tüketmeniz gerekiyor. Sağlığınızı iyileştirecek miktarda tüketmemiz gereken gıdalar, hayatla bağdaşmadığı için takviye olarak kullanmak durumunda kalıyoruz. Her şeyi azar azar, çeşit çeşit gıdalardan almak en güzeli. Ama bazen korunmak için bu yeterli olmuyor. Eskisi gibi ata tohumlarından geldiği şekilde önümüze çıkması pek mümkün olmadığı için, takviye kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Bu nedenle akıllı kombinasyonları tercih etmelerini öneriyorum. Bir yıl öncesine kadar bu tip ürünleri kolaylıkla piyasada bulamıyorduk. Ancak ithal ürünlerde tek tek aradığımız maddeleri bulmamız mümkündü. Ama şu an eczanelerde quercetin, resveratrol ve C vitaminini bir arada hem çocuklar için şurup formunda hem de büyükler için tablet formunda bulmaları mümkün. Piyasada rekabet olacak ama önemli olan içeriğindeki miktara odaklanılmalı, temiz üretim olup, olmadığına bakılmalı."