Son dakika haber | Koronavirüse karşı miniklere 'paylaşmama' eğitimi - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüse karşı miniklere 'paylaşmama' eğitimi

Gelen son dakika haberlerine göre Yüz yüze eğitimin başlaması ile anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bulaş riskini önlemek amacıyla 'paylaşmama' eğitimi veriliyor.

Son dakika haber | Koronavirüse karşı miniklere 'paylaşmama' eğitimi, System.String[]

Yüz yüze eğitimin başlaması ile anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bulaş riskini önlemek amacıyla 'paylaşmama' eğitimi veriliyor. Minik öğrencilere sınıfta en yakın arkadaşı dahi olsa kalem, defter, silgi hatta maskelerini paylaşmamanın önemi anlatılıyor. Uzmanlar ise bu süreçte ailelere ve okul yönetimlerine büyük iş düştüğünü söyleyerek çocukların kalem, defter, silgi hatta maskelerine kendilerine ait semboller koymalarını öneriyor.

Okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle veliler endişeli olsa da çocuklarının öğretmenleriyle buluşmasını istiyor. Bu noktada okullarda çocukların bireysel olarak alacakları önlemler büyük önem taşıyor. Ebeveynler ve eğitimciler 'paylaşmak güzeldir' diyerek yetiştirdiği miniklere bu sıralar çok alışık olmadığımız uyarılarda bulunmak durumunda. Bulaş riskini önlemek amacıyla minik öğrencilere, sınıfta en yakın arkadaşı dahi olsa kalem, defter, silgi, maskelerini paylaşmamanın önemi anlatılıyor. Uğur Okulları PDR ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin bu süreçte ailelere ve okul yönetimlerine büyük iş düştüğünü söyleyerek çocukların özel eşyalarına, maskelerine kendilerine ait semboller koymalarını öneriyor.

SADECE DEFTER VE KİTAPLARA DEĞİL MASKELERE DE ETİKET

Uzun bir sürenin ardından okullar açıldı. Öğrenciler için yüz yüze eğitim başladı. Bu süreçte ilkokul düzeyindeki çocukların kalem, defter, silgi, hatta maske gibi eşyaları değiş tokuş etmeleri enfeksiyon riskini arttırır mı? sorusunu gündeme getirdi. Virüsün bulaş riskini azalmak için miniklere bu kez 'paylaşmanın önemi' yerine 'kişisel eşyalarını paylaşmama' uyarıları yapılıyor. Çocuklar kalem, defter, silgi ve maskelerine kendilerine ait sembollerle belirlemeli diyen Uğur Okulları PDR ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Bu yaş gruplarının en önemli özelliklerinden biri birbirleriyle temas edip alışveriş yapmak istemeleri. Özellikle oynadıkları oyunlara baktığımızda sürekli olarak dokunmalı oyunlar söz konusu.  Bu anlamda sınıflarda öğretmenler tarafından doğru kurallar koyulmalı. Bu süreçte öğrencilerimiz birbirleriyle malzeme temasında bulunmayıp değiş tokuş yapmamalı. O nedenle önerimiz çocuklarımızın kalem, defter, silgi ve maskelerine kendilerine ait sembollerle belirlemeli. Bu çocukta aidiyet kavramını pekiştirmiş olacak" şeklinde konuştu.

AİLELER ÖĞRETMENLER İLE ORTAK DİL KULLANMALI

Çocukların kuralları içselleştirmesi için anne ve babanın okulları destekler davranması gerektiğini vurgulayan Sezgin, sözlerine şöyle devam etti:  "Yedi yaşındaki bir çocuk hayatı anne ve babasının gözünden görür. Bu anlamda anne ve babanın koymadığı kuralı okul koyamaz. Okul süreci sadece idare eder. Bu anlamda çocukların bu kuralları içselleştirmesi için anne ve babaların okulları destekler davranması gerekir. Kalem, silgi, kalem tıraş, maske gibi eşyaları çocukların okul ortamlarında paylaşma oranları yüksektir. Bu anlamda malzeme alışverişi salgın tehlikesi geçene kadar yapılmamalı. Çocuklarımıza sınır koymak gerekiyor. Bu sınırları sadece sözel olarak değil, görsel olarak da uygulamak gerekiyor" diye konuştu.

"ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN HEM HEMŞİRESİDİR HEM ANNESİDİR HEM DE ARKADAŞIDIR"

Ailelere, öğretmenlere ve okul yönetimlerine çok iş düştüğünü belirten Sezgin, "Bizler önemli bir süreçten geçiyoruz. Çocukların en çok hareket ve temas etmek istedikleri bir dönem. Bu süreç içeresinde öğretmenlere okul yönetimlerine ve ailelere çok iş düşüyor. Türkiye'nin her yerinde okullar aynı koşullarda değil, farklı farklı fiziksel koşullarda. Öğretmenler çocuğa sadece bir şeyler öğreten kişiler değildir. Öğretmen aynı zamanda çocuğun hem hemşiresidir hem annesidir hem de arkadaşıdır. Bütün okul idarecilerinin bu konu ile ilgili sorumluluk alması gerekiyor. Her okulda hemşire olmayabilir. Okullardaki diğer personeller bu kuralları sık sık hatırlatmalı" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR KALEM, SİLGİ, DEFTER VE MASKELERİ YEDEKLİ BULUNDURMALI

"Pandemi döneminde önceliğimiz sağlık ama eğitim de olmazsa olmazımız" okul hemşiresi Emine Aksoy ise şunları söyledi: " Bizler de bu süreçte elimizden geldiğince çocukların birbirleriyle malzeme alışverişi yapmalarını engellemeye çalışıyoruz. Çocuklara sık sık yapmamaları gereken şeyleri anlatıyoruz. Bu nedenle her çocuk kendi malzemelerini kullanmalı. Özellikle ailelerden kişisel araç gereçleri yedekli bulundurmalarını istiyoruz"

ÇOCUKLAR İLK GÜNDEN DEĞİŞ TOKUŞ KURALINI BENİMSEDİ

Birinci sınıf öğrenici Poyraz Kemal Uzun okulların açıldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Okullar açıldığı için mutluyum. Ama sınıflarda birbirimizle kalem, silgi, defter, maske alışverişi yapmayacağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız" dedi. Nehir Kulaber ise "Okullarda kimseye eşyalarımızı vermemeliyiz. Kalem, silgi, defter ve maske gibi özel eşyalarımızı değiş tokuş yapmamalıyız. Ellerimizi bol bol yıkamalıyız. Sonrasında ellerimize kolonyalarımızı dökmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Atama, Anne, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Koronavirüse karşı miniklere 'paylaşmama' eğitimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti         
15:21
Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu         
15:05
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım         
14:08
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Koronavirüse karşı miniklere 'paylaşmama' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei