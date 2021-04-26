Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'da, dernekte kurulan masalarda oyun oynarken yakalanan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 bin lira ceza uygulandı.

KÜTAHYA'da, dernekte kurulan masalarda oyun oynarken yakalanan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 bin lira ceza uygulandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki dernekte oyun oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, okey ve iskambil oynayan 12 kişiyi yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 39 bin lira ceza kesildi.



Kütahya, oyunlar, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın "soykırım" ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada

Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler

Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur

Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum

Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor

3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında

"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi