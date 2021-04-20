Son dakika haber... Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası - Son Dakika

Kartepe ilçesinde, villada kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, dün gece harekete geçti. Düzenlenen baskında, villada tombala oynadıkları belirlenen 32 kişi yakalandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında para ceza kesildi. Ayrıca kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı