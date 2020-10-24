Koronavirüse yakalanan İmamoğlu görüntülü mesaj yayınladı - Son Dakika

KORONAVİRÜSE yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınlayarak, "Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından video paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İmamaoğlu, "Kıymetli vatandaşlarımız, tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta Çarşamba günü Kovid testi oldum, negatif çıkmıştı ama dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek hiç endişeniz olmasın. Süreç devam edecek. Herkes görevinin başında Allah'ın izniyle. Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin." dedi.