Son dakika haber... "KORONAVİRÜSE YAKALANIRSAM NASIL GEÇİRİRİM" SORUSU BU TEST İLE YANIT BULUYOR - Son Dakika

Son dakika haber... "KORONAVİRÜSE YAKALANIRSAM NASIL GEÇİRİRİM" SORUSU BU TEST İLE YANIT BULUYOR

11.12.2020 10:22
Son dakika haber...

Son dakika haberi: KORONAVİRÜS hastalığı herkeste farklı seyrediyor.

KORONAVİRÜS hastalığı herkeste farklı seyrediyor. Bazı kişiler yoğun bakımda yatarken bazıları ise hiçbir belirti olmadan hastalığı ayakta atlatabiliyor. Bilim insanları, bunun nedeninin 'interferon proteinlerini' sentezleyen ve 'interferon 1 beta' adı verilen bir genle de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Hastalığı ağır geçirme riskini öğrenmenin mümkün olduğunu belirten Genetik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Yakut 'genetik yatkınlık testi' hakkında önemli bilgiler verdi.

Koronavirüs tedavisini yoğun bakımda geçirenler de var, hastalığı hiçbir belirti göstermeden ayakta atlatanlar da. Bilim insanları bunun altında yatan nedenin 'genetik yapı' ile de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin de aralarında olduğu bilimsel çalışma grupları, koronavirüsün vücutta nasıl seyredeceği yönünde önemli bilgiler elde etti. Hastalığı ağır geçirme riskinin interferon proteinin noksanlığı ile ilişkili olduğunu anlatan Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nden Prof. Dr. Tahsin Yakut, "Bu gende normalin dışında bir değişiklik varsa bunun şiddetine göre koronavirüs kliniğinin daha ciddi seyredeceği öngörülebiliyor" dedi.

VÜCUDUN VİRÜSE KARŞI MÜCADELESİNDE ROL OYNUYORKoronavirüs ve etkileri üzerine dünyada birçok çalışma yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Yakut, "İleri yaş ve ilave hastalıklar koronavirüsün ciddiyeti açısından her ne kadar önem taşısa da, hastalığın insanlar arasında farklı klinik etki yarattığını görüyoruz. Koronavirüsün kişiler arası farklı etkiler göstermesinin nedeninin genetik faktörler olabileceği konusunda çalışmalar var. Koronavirüsle mücadelede kişiye katkıda bulunan interferon proteinleri dediğimiz proteinler bulunuyor. Bunlar özellikle interferon beta ve interferon alfa genlerinin ürettiği proteinler. İnterferon genlerinin sentezlediği proteinler vücudun koronavirüse karşı mücadelesinde rol alan proteinler. Bu proteinleri üreten genlerde bir sorun olduğu zaman da kişilerin bu hastalığı daha ağır geçirmesi mümkün.  Bu genler vücudumuzda var ve gende değişiklik olup olmaması önemli. Çünkü olumsuz anlamda değişiklik (mutasyon) olduğunda bunların ürettiği proteinlerde de değişiklikler olmaktadır. Normalin dışında bir değişiklik varsa, bunun şiddetine göre koronavirüsün daha ciddi seyredeceği öngörülebiliyor" diye konuştu.Yapılan randomize kontrollü çalışmaların oldukça az olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yakut, "Ancak şimdiye kadar yapılan birkaç çalışmaya göre interferon, klinik yanıta ulaşma süresini değiştirmese de, bunu ulusal protokole ekleyerek 14. günde taburculuk oranını önemli ölçüde artırmış ve mortaliteyi (ölüm etkisi) azaltmıştır" dedi.

TEST NASIL YAPILIYOR?Kişiden alınan kan ile genetik durumun saptandığını anlatan Prof. Dr. Yakut, "Elde edilen DNA üzerinden bu genin araştırması yapılıyor. Bu test Türkiye'de bizim kendi laboratuvarlarımızda yapılıyor. Bizlerin analizleri sonucunda ise raporlandırılıyor. Yaklaşık 5 -7 günde sonuç çıkıyor.  Tüm genin dizisi yapılarak değişiklik olup olmadığı saptanarak bir öngörüde bulunuluyor. Ancak bu gende değişim olması kişilerin virüsü illa çok ağır atlatacağı ya da bu gende değişiklik olmaması koronavirüsü çok rahat atlatacağını yüzde 100 garantilemez" ifadelerini kullandı.

Genetik testin amacının herhangi bir tedavi önermek olmadığının altını çizen Prof. Dr. Tahsin Yakut, "Hedefimiz kişilerin kendisini koronavirüsten korumak adına daha hassas olmasını sağlamak. İşi ya da yaşam koşulları riskliyse test bu konuda yaşam tarzını daha koruyucu şekle getirmek açısından önerilerde bulunuyor" dedi.

- İstanbul

Değerli Taş, Koronavirüs, Genetik, Beta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'KORONAVİRÜSE YAKALANIRSAM NASIL GEÇİRİRİM' SORUSU BU TEST İLE YANIT BULUYOR - Son Dakika


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