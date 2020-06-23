Son dakika haber... Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı (2)

Bir son dakika haberine göre VAKA SAYISI ARTTI, MAHALLE KARANTİNAYA ALINDIKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı.

VAKA SAYISI ARTTI, MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı. Çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vakaların görüldüğü Orta Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinadaki mahallenin giriş çıkışlarına güvenlik şeridi ile demir bariyerler konuldu.

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Tepecik Belde Belediye Başkanlığı hoparlörlerinden de artan vaka sayılarına ve mahalledeki karantinaya dikkat çekilerek uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda "Tavşanlı Kaymakamlığından İlçe HIfzısıha Kurulu 23 Haziran 2020 kararı ile Tepecik Beldesi Orta Mahallesi bugünden itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Mahalle sakinlerinin özel ihtiyaçlarının mahalle muhtarlığı vasıtasıyla karşılanacaktır. Mahalle sakinlerinin sağlık ihtiyaçları için 112 Acil servisi aramaları gerekmektedir. Diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızın ise mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmamaları gerekmektedir" denildi.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-


Tavşanlı, Kütahya, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı (2) - Son Dakika

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