Üye Girişi
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü - Son Dakika

Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü

14.09.2021 14:16
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, 29 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Duygu Yetgin Akgün, erken doğumla dünyaya gelen 'İpek' adlı bebeğini, ilk kez 5 gün önce görüntülü görüşmeyle tabletten izledi.

ESKİŞEHİR'de, 29 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Duygu Yetgin Akgün, erken doğumla dünyaya gelen 'İpek' adlı bebeğini, ilk kez 5 gün önce görüntülü görüşmeyle tabletten izledi. Koronavirüsü atlatıp taburcu olan Akgün, bu defa, kuvözdeki bebeğini yakından görerek, "Çok mutluyum. Bugün doğum günüm ve hediye oldu" dedi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Duygu Yetgin Akgün, hamileliğinin 29'ncu haftasında delta varyantlı koronavirüse yakalandı. Bebeğinin sağlığının riske girmemesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nde erken doğuma alınan Akgün, 1 kilo 300 gram ağırlığında, İpek adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi. 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Covid servisine alınan Akgün, kuvözde tutulan bebeğini, ilk kez tabletten, hemşirelerin cep telefonuyla görüntülü görüşmesiyle izledi.

TABURCU OLDU, KIZINI GÖRDÜKoronavirüsü yenip hastaneden taburcu olan Duygu Yetgin Akgün, hemen kuvözdeki bebeğinin yanına gitti. Doğumdan 21 gün sonra bebeğini yakından gören Akgün, çok mutlu olduğunu söyledi. Günlerini, kuvözün dışından bile olsa kızını görmeyi hayal ederek geçirdiğini söyleyen Akgün, "Çok mutluyum. Gerçekten çok büyük bir hediye bu benim için. Günlerdir hep bu anı bekliyordum. Tekerlekli sandalyeyle, bu şekilde dokunamadan bakmak bile benim için güzel oldu. 30 saniye görebilmenin hayalini kurdum. Başhekimlik bunu bana sağladı. Benim için moral oldu. İlk görüntülü gördüğümde, ben oturmaya ve hareket etmeye başladım. Uzaktan görmek bile iyi gelmişti. Yarın koşabilirim herhalde. Benim doğum günüm ve benim için çok büyük bir hediye oldu. Onu görmek gerçekten dünyalara bedel. İnşallah en kısa sürede çocuğuma kavuşacağım. En büyük hayalim de bu şu anda. Allah nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Yeni Doğan Servisi Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, bebeğin 29 haftalıkken 1 kilo 310 gram ağırlığında doğduğunu, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını hatırlatarak, "İlk günlerinde ciddi solunum sıkıntıları yaşıyordu. Yaklaşık 6 gün boyunca entübe olarak izledik. Şu an için genel durumu daha iyi gözüküyor. Solunum sıkıntısı geriledi. Her geçen gün daha da toparlıyor. Anne Covid pozitifti. Bebekte yaptığımız testlerde negatif sonuçlar aldık. İzlemeye devam ediyoruz" dedi.


Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü
Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu 15:58 Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu 15:48 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz 15:42 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz
Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu 15:37 Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 15:33 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor 15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi

Son Dakika Haberleri
15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı
15:47 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu
15:43 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!
15:40 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü
15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti
15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
14:57 Trabzon dönüşü futbolculara hatalarını izletti! Terim: Gerçekten inanamıyorum
14:36 Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen Kuntz ortalığı karıştırdı
Aynur Aydın yaşadığı zor günleri anlattı: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Aynur Aydın yaşadığı zor günleri anlattı: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı         
15:59
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!         
15:44
Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı         
15:41
Rıdvan Dilmen'in, gündem olan Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü         
15:35
Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü         
15:18
İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı         
14:46
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 16:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement