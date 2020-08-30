Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan hemşire: 14 gün evladımdan ayrı kalmak daha ağır geldi - Son Dakika

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde salgınla mücadele ederken, koronavirüse yakalanıp, tedaviyle hastalıktan kurtulan sağlıkçılar, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Hemşire Şebnem Bimer, 14 gün boyunca evladından ayrı kalmanın kendisine daha ağır geldiğini belirterek, koronavirüsün genç yaşlı dinlemeden, acı dolu günler yaşattığını kaydetti.

En çok pozitif vakanın görüldüğü ilk 5 şehir arasında yer alan Şanlıurfa'da, salgınla mücadelenin merkezlerinden olan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarının yüzde 20'sine koronavirüs bulaştı. Hastalanmalarına rağmen özveriyle çalışan sağlıkçılar, mart ayından bu yana çok sayıda kişinin başarılı tedaviyle koronavirüsü atlatmasını sağladı. Koronavirüse yakalandıktan sonra kısa sürede hastalığı atlatan pek çok sağlık çalışanı görevlerinin başına döndü. Hastalığı yenip, görevine dönen sağlık çalışanları, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.