Üye Girişi
KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ - Son Dakika

KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ

03.06.2021 11:08

GAZİANTEP Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüsü atlatan hastaların saç dökülmesi ve ciltlerinde renk değişikliğinden şikayet ettiğini söyledi.

GAZİANTEP Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüsü atlatan hastaların saç dökülmesi ve ciltlerinde renk değişikliğinden şikayet ettiğini söyledi. Tuncay, bu kişilerin sağlıklı beslenmeleri ve B, C ile D vitamini almaları gerektiğini söyledi.

Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan kişilerin yapılan takibinde; solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi rahatsızlıkların yanı sıra saç dökülmesi ve ciltlerinde dökülme ve renk değişimi şikayetleri görüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüs geçiren ve kontrol için gelen hastalarda çeşitli cilt sorunlarının olduğunu söyledi.

Saç dökülmesi ve ciltte renk değişikliği gibi şikayetler aldıklarını vurgulayan Mehmet Tuncay, Bazı hastalar koronavirüsü geçirdikten sonra hiçbir semptom görülmüyor ve hayatlarına devam ediyor. Bazı hastalarda ise bu şikayetler uzayarak devam ediyor. Yorgunluk, uykusu problemi, psikolojik rahatsızlıklar en çok aldığımız şikayetler, özellikle hastalığı ağır geçirenlerde bazı cilt sorunları olduğu gözlemleniyor. Hastalar bize saç dökülmesi, ciltte renk değişikliği, döküntülerin olduğu ile ilgili şikayetler iletiyorlar. Bu kişilerin şikayetleriyle ilgili sağlıklı beslenerek, vücudun ihtiyaç duyduğu B, C ve D vitaminlerini almaları gerekiyor diye konuştu.

'KORONAVİRÜS İLGİNÇ BİR HASTALIK'

Koronavirüsün ilginç bir hastalık olduğunu ve süreci hastalıkla birlikte öğrendiklerini ifade eden Mehmet Tuncay, Son süreçte vaka sayılarında düşüş yaşanırken, yoğun bakım sayılarımız da azalmış durumda. Bunun yanı sıra aşılamalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs gerçekten ilginç bir hastalık. Biz de süreci hastalıkla birlikte öğrendik. İnsanların koronavirüs geçirdikten sonra dikkati elden bırakmadan, tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz dedi.

KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ
KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ
KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ
KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ

Mehmet Tuncay, Ersin Arslan, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı Polis kokartı ile insanları kandıran şahıs gerçek polise yakalandı Polis kokartı ile insanları kandıran şahıs gerçek polise yakalandı Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir Uzmanlar doğal gaz müjdesi hakkında konuştu: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak Esra Erol'u bile hayrete düşüren olay! 60 yaşındaki kadın, kaçan 39 yaşındaki sevgilisi için canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Esra Erol'u bile hayrete düşüren olay! 60 yaşındaki kadın, kaçan 39 yaşındaki sevgilisi için canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı

Son Dakika Haberleri
11:45 Koronavirüs salgınının başından beri İstanbul'da en düşük vaka oranı dün görüldü
11:36 Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı
11:21 TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan
11:16 Aziz Yıldırım: Biz dik durmasaydık iş adamlarını ve sanatçıları da içeri alacaklardı
11:01 Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak
11:00 Muslera tavsiye etti, Galatasaray Karagümrük kalecisi Aykut Özer'le temasa geçti
10:39 Esra Erol'u bile hayrete düşüren olay! 60 yaşındaki kadın, kaçan 39 yaşındaki sevgilisi için canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
10:36 Sergen Yalçın yönetimden yıllık 14 milyon TL istedi
10:11 Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz
10:10 İtalya'dan teklif yağıyor! Mert Hakan Yandaş, yönetimden transferi için kolaylık istedi
Bankaların telefon numaralarına +99'u ekleyerek vatandaşları dolandıran çeteye baskın Bankaların telefon numaralarına +99'u ekleyerek vatandaşları dolandıran çeteye baskın         
11:51
Koronavirüs salgınının başından beri İstanbul'da en düşük vaka oranı dün görüldü Koronavirüs salgınının başından beri İstanbul'da en düşük vaka oranı dün görüldü         
11:46
Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı Son Dakika: İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı         
11:36
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
4 kez dünya şampiyonu olan güreşçinin karpuz tarlasında idman yaptığı ortaya çıktı 4 kez dünya şampiyonu olan güreşçinin karpuz tarlasında idman yaptığı ortaya çıktı         
10:42
Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi         
10:19
'392 TL'lik baklava yediler' iddiaları ileri sürülmüştü! İBB'den belgeli yalanlama geldi '392 TL'lik baklava yediler' iddiaları ileri sürülmüştü! İBB'den belgeli yalanlama geldi         
10:16
Ezgi Mola sosyal medyada yeni paylaşım yaptı: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir Ezgi Mola sosyal medyada yeni paylaşım yaptı: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir         
09:57
Hasan Saltık'ın cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Hasan Saltık'ın cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu         
09:18
Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti         
09:11
Yoldan çıkarak ağaca giren araçtaki piyade er yaşamını yitirdi Yoldan çıkarak ağaca giren araçtaki piyade er yaşamını yitirdi         
09:00
Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu         
00:19
Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu         
21:38
Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti         
19:22
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 11:59:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDAN 'SAÇ DÖKÜLMESİ' VE 'CİLT RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ' ŞİKAYETİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement