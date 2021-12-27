Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti

27.12.2021 14:55

Son dakika haberine göre Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti Manisa'da yakalandığı korona virüsü yenen 90 yaşındaki Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş yakalandığı akciğer rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti Askeri tören düzenlenen Ağırbaş'ın cenazesinde gaziler arkadaşlarını asker selamıyla ebediyete...

Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti

Manisa'da yakalandığı korona virüsü yenen 90 yaşındaki Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş yakalandığı akciğer rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti

Askeri tören düzenlenen Ağırbaş'ın cenazesinde gaziler arkadaşlarını asker selamıyla ebediyete uğurladı

MANİSA - Manisa'da bir ay önce yakalandığı korona virüsü yenen 90 yaşındaki Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş yakalandığı akciğer rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Askeri tören düzenlenen Ağırbaş'ın cenazesinde gaziler arkadaşlarını asker selamıyla ebediyete uğurladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa bir süre önce yakalandığı korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 90 yaşındaki Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş Alaşehir Yıldırım Beyazıt Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle yeni mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze töreninde Ağırbaş'ın gazi arkadaşları asker selamıyla arkadaşlarını son yolculuğa uğurladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi üyesi olan Halil İbrahim Ağırbaş'ın cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, gazi arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Halil İbrahim Ağırbaş'ın yaklaşık bir ay önce korona rahatsızlığı nedeniyle hastanede 15 gün tedavi gördüğü ve sağlığına kavuşarak taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edildikten bir hafta sonra akciğerlerinden rahatsızlanan Ağırbaş'ın bir haftadır hastanede tedavi gördüğü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti

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Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Kore, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Koronayı yenen Kore gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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