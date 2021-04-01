Son dakika haber | Kosova Başbakanı Kurti, Türk Büyükelçi Sakar'ı kabul etti
01.04.2021 14:33
Son dakika habere göre Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, görevine yeni başlayan Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, görevine yeni başlayan Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edildi.
Görevine yeni başlayan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar ile görüştü. Görüşmede görevine başlaması nedeniyle Başbakan Kurti'yi tebrik eden Büyükelçi Sakar, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve dostluk ilişkilerinin daha da ileriye taşınması konusundaki kararlılığını dile getirdi. Başbakan Kurti de, devletin inşası de dahil tüm süreçlerde Türkiye'nin Kosova'ya sunduğu destek için teşekkür etti.
Öte yandan görüşmede, yatırımları artıracak bazı ekonomik engellerin kaldırılması imkanları da ele alındı. - PRİŞTİNE
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