Son dakika haber... Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'dan Büyükelçi Sakar'a teşekkür - Son Dakika

Son dakika haber... Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'dan Büyükelçi Sakar'a teşekkür

01.03.2021 19:12
Son dakika haber... Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'dan Büyükelçi Sakar'a teşekkür, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kosova Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani Sadriu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Kosova'ya çeşitli alanlarda yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani Sadriu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Kosova'ya çeşitli alanlarda yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani Sadriu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasında süregelen işbirliği ve iyi ilişkilere vurgu yapıldı. Sadriu, Sakar'a Türkiye'nin Kosova'ya özellikle Covid-19 salgını sürecinde ve çeşitli alanlarda yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Sadriu, Türkiye'nin Kosovalı hastaların tedavisine de yardım sağladığını, bu yardımın Kosova için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Büyükelçi Sakar, Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Sadriu'yu 14 Şubat seçimlerinde elde edilen sonuçlardan dolayı kutlayarak, Kosova vatandaşlarının iradesinin net olduğunu ve yeni kurumlar oluşturularak bu iradenin uygulanması gerektiğini belirtti.

Kudüs'te büyükelçiliğin açılması gözden geçirilecek

Büyükelçi Sakar, daha sonra 14 Şubat erken parlamento seçimlerinden zaferle çıkan Vetevendosje Hareketi (VV) lideri Albin Kurti ile bir araya geldi. Kurti görüşmede, Kosova'nın İsrail'deki büyükelçiliği yerinin gözden geçirilecek bir konu olduğunu belirtti. Kurti ayrıca, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin ve İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının ülke için önemli konular olduğunu belirtti.

Ekonomik kalkınma alanında ikili ilişkilerin artırılmasına odaklanılacak

Vetvendosje Hareketi tarafından görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiliğin açılacağı yer, görevi sona eren hükümetin belgelerine bakılarak incelenecek bir konu" denildi. Açıklamada ayrıca, Büyükelçi Sakar'ın Kurti'yi seçim sonucundan ötürü tebrik ettiği ve Türkiye'nin bir sonraki hükümetle işbirliği yapmakla ilgilendiği vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan Kurti'nin Büyükelçi Sakar'a Kosova hükümetinin öncelikleri hakkında bilgi verdiği ve Türkiye ile ilgili olarak özellikle ekonomik kalkınma alanında ikili ilişkilerin artırılmasına odaklanılacağı belirtildi.

Kosova ile İsrail, 1 Şubat 2021 tarihinde diplomatik ilişkilerin kurulması ve Kosova Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması konusunda bir anlaşma imzalamıştı. - PRİŞTİNE

Son dakika haber... Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'dan Büyükelçi Sakar'a teşekkür

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'dan Büyükelçi Sakar'a teşekkür - Son Dakika


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