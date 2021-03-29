Son dakika haber... Kosova'da ilk Kovid-19 aşısı Başbakan Kurti'ye uygulandı
29.03.2021 21:31
Son dakika dünya haberine göre Koronavirüs Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk doz AstraZeneca aşıları Kosova'ya ulaşırken, ilk aşı Başbakan Albin Kurti'ye uygulandı.
Koronavirüs Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk doz AstraZeneca aşıları Kosova'ya ulaşırken, ilk aşı Başbakan Albin Kurti'ye uygulandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Küresel Aşı Erişim Programı (COVAX) kapsamında Kosova'ya 24 bin doz AstraZenaca aşısını taşıyan uçak dün Priştine Adem Jashari Havalimanı'na iniş yaptı. Ülkede bugün ilk aşı Başbakan Albin Kurti 'ye uygulandı. Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşısı uygulamasında önceliğin sağlık personeli ve 80 yaş üstü vatandaş olduğu ifade edildi. Öte yandan, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia'da aşılama sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "ilk doz aşıların gelmesiyle Covid-19'la mücadelede yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz. Aşılama süreci bu hafta başlayacak. Önceliğimiz, salgınla ön safhalarda mücadele eden sağlık çalışanları olacak" ifadelerine yer verdi.
- Kosova
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