Son dakika haber! Kosovalı Sırp siyasetçinin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kosovalı Sırp siyasetçinin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı

20.10.2022 16:59
Son dakika haber! Kosovalı Sırp siyasetçinin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in 2018'de öldürülmesiyle ilgili davada Sırp uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in 2018'de öldürülmesiyle ilgili davada Sırp uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kosova Cumhuriyet Özel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Savcılığın emriyle Kosova polisi, Sırp asıllı M.M'yi, İvanovic cinayetinde şüpheli olarak gözaltına aldı.

Açıklamada, M.M'nin, İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili "organize suç örgütüne üye olma veya organize etme" ve "cinayet" suçlarının işlenmesinde aktif olarak yer aldığından şüphelenildiği aktarıldı.

Zanlının bu suçları Priştine Asliye Mahkemesi'nde davası devam eden diğer sanıklarla işlediği şüphesine yer verilen açıklamada, M.M'nin, hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen 2019'un başından beri yakalanamadığı ve son olarak 19 Ekim gecesi Kosova polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlı hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre süreçlerin işleyeceğini bildiren Savcılık, yargılamasının sorunsuz devam etmesi için yasal süreler içinde tutukluluk tedbirinin belirlenmesi talebinde de bulunacağı aktarıldı.

İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili duruşmalar 1 ve 4 Kasım'da görülecek

Öte yandan, 18 Ekim'de Priştine Temel Mahkemesinde, İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili duruşma görülmüştü.

Koruma altındaki bir tanığın ifade vermesi gerektiği duruşmada tanık, güvenlik nedeniyle konuşmayı reddetmişti.

Cinayetle ilgili sonraki duruşmalar son iki tanığın da ifade vermesinin beklendiği 1 ve 4 Kasım'da yapılacak.

İvanovic'in ölümü

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme ise 2017'de bu kararı bozmuş, İvanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Öldürülmeden önce İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Adıyaman haberleri... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı Adıyaman haberleri... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakim karşısına çıktı Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakim karşısına çıktı Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı Son dakika haberleri! Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı

Cumhuriyet, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kosovalı Sırp siyasetçinin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:16:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kosovalı Sırp siyasetçinin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement