Son dakika haber! Kosovalı Sırp siyasetçinin ölümünden sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı

Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in 2018'de öldürülmesiyle ilgili davada Sırp uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kosova Cumhuriyet Özel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Savcılığın emriyle Kosova polisi, Sırp asıllı M.M'yi, İvanovic cinayetinde şüpheli olarak gözaltına aldı.

Açıklamada, M.M'nin, İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili "organize suç örgütüne üye olma veya organize etme" ve "cinayet" suçlarının işlenmesinde aktif olarak yer aldığından şüphelenildiği aktarıldı.

Zanlının bu suçları Priştine Asliye Mahkemesi'nde davası devam eden diğer sanıklarla işlediği şüphesine yer verilen açıklamada, M.M'nin, hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen 2019'un başından beri yakalanamadığı ve son olarak 19 Ekim gecesi Kosova polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlı hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre süreçlerin işleyeceğini bildiren Savcılık, yargılamasının sorunsuz devam etmesi için yasal süreler içinde tutukluluk tedbirinin belirlenmesi talebinde de bulunacağı aktarıldı.

İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili duruşmalar 1 ve 4 Kasım'da görülecek

Öte yandan, 18 Ekim'de Priştine Temel Mahkemesinde, İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili duruşma görülmüştü.

Koruma altındaki bir tanığın ifade vermesi gerektiği duruşmada tanık, güvenlik nedeniyle konuşmayı reddetmişti.

Cinayetle ilgili sonraki duruşmalar son iki tanığın da ifade vermesinin beklendiği 1 ve 4 Kasım'da yapılacak.

İvanovic'in ölümü

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme ise 2017'de bu kararı bozmuş, İvanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Öldürülmeden önce İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.