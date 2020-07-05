Son dakika haber | Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü.

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1091 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 265'e, vaka sayısı da 37 bin 923 artarak 1 milyon 577 bin 004'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 312 bin 530 vaka ve 15 bin 996 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Ceara eyaleti 120 bin 952 vaka sayısıyla Rio de Janeiro'yu geride bırakarak Brezilya'da salgından en çok etkilenen ikinci yer oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 876 bin 359 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 366'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 523 artarak 30 bin 366'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 914 artışla 252 bin 165'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 152 bin 309 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 279'a çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 610 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 279'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 673 bin 904'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 409 bin 83 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika

09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 00:14 Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 18:12 Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
12:43
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 15:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1091, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]