KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu hastalığa inanmıyorum. - Son Dakika

Giresun'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen diyabet hastası Cengiz Güven, hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlattı.

41 yaşındaki Güven, AA muhabirine, 27 Mart'ta grip şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Bunun üzerine karantinaya alındığını ve kendisi için zorlu tedavi döneminin başladığını belirten Güven, yaklaşık iki hafta evinde hastalığı atlatmaya çalıştığını ifade etti.

Güven, diyabetli olması nedeniyle hastalığın seyrinin ağırlaştığını ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydederek, yaklaşık 15 gün de burada tedavi gördüğünü aktardı.

"Tedavi sürecim ağır geçti"

Hastanedeki sürecin daha da ağır geçtiğini belirten Güven, "İlk günlerde kan şekerim kontrol altına alınamadı. Çok yüksek seviyelerde seyrettiği için tedavi sürecim daha da ağır geçti." dedi.

Güven, kas ağrıları olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini, günlerce yüz üstü yatmak durumunda kaldığını anlatarak, "Hastanede bulunduğum süre zarfında psikolojim de olumsuz etkilendi. İlk gittiğimde bayağı bir korktum, panikatak yaşadım. Oradaki hastaları görünce korktum. Rüyalarıma mezarlar giriyordu." diye konuştu.

Koronavirüsün akciğerini de etkilediğini ifade eden Güven, bu problemin uzun süren tedavinin ardından giderilebileceğini söyledi.

Cengiz Güven, koronavirüsün diyabet hastalığının olumsuz etkilerini artırdığına işaret ederek, "Kovid-19'a yakalanmadan önce diyabete karşı sadece ilaç kullanıyordum. Çok fazla sağlık sorunum da yoktu. Şimdi insülin kullanmaya başladım. Günde dört kez vücuduma insülin enjekte ediyorum. Yine kullandığım ilaç miktarı da artmış durumda." dedi.

İnsanların mutlaka koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını isteyen Güven, "Bazı insanlar 'Bu hastalığa inanmıyorum. Maske takmak istemiyorum.' diyorlar. Ben onlara sadece 'Bir akşam orada kalsınlar, o hastaları görsünler.' yeterli diyorum." ifadesini kullandı.

Güven, tedavisi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.