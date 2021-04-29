KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu hastalığa inanmıyorum. - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu hastalığa inanmıyorum.

29.04.2021 10:59

Giresun'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen diyabet hastası Cengiz Güven, hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Giresun'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen diyabet hastası Cengiz Güven, hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlattı.

41 yaşındaki Güven, AA muhabirine, 27 Mart'ta grip şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Bunun üzerine karantinaya alındığını ve kendisi için zorlu tedavi döneminin başladığını belirten Güven, yaklaşık iki hafta evinde hastalığı atlatmaya çalıştığını ifade etti.

Güven, diyabetli olması nedeniyle hastalığın seyrinin ağırlaştığını ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydederek, yaklaşık 15 gün de burada tedavi gördüğünü aktardı.

"Tedavi sürecim ağır geçti"

Hastanedeki sürecin daha da ağır geçtiğini belirten Güven, "İlk günlerde kan şekerim kontrol altına alınamadı. Çok yüksek seviyelerde seyrettiği için tedavi sürecim daha da ağır geçti." dedi.

Güven, kas ağrıları olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini, günlerce yüz üstü yatmak durumunda kaldığını anlatarak, "Hastanede bulunduğum süre zarfında psikolojim de olumsuz etkilendi. İlk gittiğimde bayağı bir korktum, panikatak yaşadım. Oradaki hastaları görünce korktum. Rüyalarıma mezarlar giriyordu." diye konuştu.

Koronavirüsün akciğerini de etkilediğini ifade eden Güven, bu problemin uzun süren tedavinin ardından giderilebileceğini söyledi.

Cengiz Güven, koronavirüsün diyabet hastalığının olumsuz etkilerini artırdığına işaret ederek, "Kovid-19'a yakalanmadan önce diyabete karşı sadece ilaç kullanıyordum. Çok fazla sağlık sorunum da yoktu. Şimdi insülin kullanmaya başladım. Günde dört kez vücuduma insülin enjekte ediyorum. Yine kullandığım ilaç miktarı da artmış durumda." dedi.

İnsanların mutlaka koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını isteyen Güven, "Bazı insanlar 'Bu hastalığa inanmıyorum. Maske takmak istemiyorum.' diyorlar. Ben onlara sadece 'Bir akşam orada kalsınlar, o hastaları görsünler.' yeterli diyorum." ifadesini kullandı.

Güven, tedavisi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalığa inanmıyorum.
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalığa inanmıyorum.
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalığa inanmıyorum.
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalığa inanmıyorum.

Cengiz Güven, Koronavirüs, 27 Mart, Giresun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bu hastalığa inanmıyorum. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!         
12:51
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi         
11:54
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu hastalığa inanmıyorum. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement