KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir"

21.11.2020 11:13

Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ziya Kılıç, yoğun bakım ünitesine gerek kalmadan hastalığı atlattığına sevinirken, çektiği ağrıları ise unutamıyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ziya Kılıç, yoğun bakım ünitesine gerek kalmadan hastalığı atlattığına sevinirken, çektiği ağrıları ise unutamıyor.

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan 3 çocuk babası Kılıç, 31 Ekim'de Kovid-19'a yakalandı.

Evde tedavisine başlanan Kılıç, durumunun ağırlaşması ve beslenememesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son 4 gündür normal beslenebilen Kılıç, AA muhabirine, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Sağlık Bakanlığının salgın dolayısıyla yayımladığı rehberi uyguladıklarını ve her türle tedbiri aldıklarını söyledi.

Tüm personeli ve çevresini virüse karşı uyardığını ancak kendisinin yakalandığını anlatan Kılıç, "Süreç halsizlikle başladı, beslenemiyordum, terleme, üşüme vardı. Hastaneye geldiğimde akciğer tomografimde zatürre görüldü. Kronik bir hastalığım yoktu, sigara kullanmıyorum, hareketli bir yaşamım var, asansör kullanmam, hep merdivenleri kullanırım ama virüs affetmedi." diye konuştu.

"Vasiyet yazmayı düşündüm"

Oğluna da virüsün bulaştığını onun da hastalığı atlattığını belirten Kılıç, "Çok derin eklem ağrılarım oldu, tanımlanamayacak bir ağrı. Bütün hücrelerinizde ağrı hissediyorsunuz, kemik, kas, eklem hepsinde ağrı hissediyorsunuz. Ben daha önce böyle bir şey hiç hissetmedim." dedi.

Kılıç, yoğun bakım süreci yaşamadığına sevindiğini çünkü yoğun bakımda yatanlarla konuştuğunda yaşanılanların daha zor olduğunu öğrendiğini aktardı.

"Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir" diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Maalesef insanlarımız bir şeylerin farkında değil, illa o kuyuya düşmek mi gerekiyor? Çok ağır bir travma yaşadım, gelecek kaygılarım arttı. Bir gün sonra ne olacağını düşünüyorsunuz, vasiyet yazmayı düşünüyorsunuz. Vasiyet yazmayı düşündüm çünkü yarın ne olacağının garantisi yok. Hissettiğiniz duygular, ıstıraplar sizi psikolojik olarak bitiriyor. Çocuklarınızı yarın görecek misiniz, bunu bilmiyorsunuz. Hem sosyolojik, psikolojik açıdan ağır travma yaşıyorsunuz hem de biyolojik olarak yıpranıyorsunuz."

Kılıç, kitlesel bir bulaşma dönemine girildiğini ve halkın bu konuda daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlıkçıların ve yetkililerin uyarılarına kulak verilmesini isteyen Kılıç, "Artık maske takmak değil de maskeyi çıkarmamak gibi bir davranış içinde olmalıyız. Maske çok önemli. İnsanların bu yaşadığımız süreci özgüvenle karşıladıklarını görüyorum, 'Bana bir şey olmaz' şeklinde. Belki cezai müeyyide gerekiyor. Evden çıkmamak en doğrusu. Özellikle gençlerin hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları kontrol edilmeli. Hala aile ziyaretleri yapıldığını duyunca inanamıyorum. Anne, babanızı seviyorsanız Allah rızası için birbirinizi görmeyin. Yakınlarınız nefessiz kalınca vicdan azabı çekeceksiniz. Ben de sağlıklıydım ama 10 gündür yaşadıklarımı ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane personeline özveriyle ilgilendikleri için teşekkür eden Kılıç, sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini sözlerine ekledi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir

Halk Eğitim Merkezi, Kocasinan, Kayseri, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Çok ağır bir süreç ancak deneyimlenince çekilen ıstırap anlatılabilir' - Son Dakika


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