Son dakika haber... KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün kıyısından döndüm" - Son Dakika

Son dakika haber... KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün kıyısından döndüm"

18.03.2021 11:05
Son dakika haber... KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da 86 yaşındaki annesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden şeker hastası Hacı Coşkun, yakalandığı hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlukları anlattı.

Aksaray'da 86 yaşındaki annesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden şeker hastası Hacı Coşkun, yakalandığı hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlukları anlattı.

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da, geçen yıl Kovid-19'dan annesini kaybeden, ailesinde birçok kişi de bu hastalığa yakalanan Coşkun, testinin pozitif çıkması üzerine izolasyona girdi. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Coşkun, 10 gün süren tedavisinin ardından evine döndü.

Aksaray'da kapalı çarşıda esnaflık yapan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Coşkun, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

"Biz bir gün içerisinde annesiz kaldık"

Coşkun, geçen yıl ağustos ayında evde bir anda rahatsızlanan annesini Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdüklerini söyledi.

Annesini ertesi gün kaybettiklerini anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Annemi bu hastalıktan dolayı bir anda kaybettik. Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da o dönemlerde bu hastalıkta yoğunluk vardı. Yani biz bir gün içerisinde annesiz kaldık. Ondan sonraki süreçte abilerimde, yeğenlerimde ve çevremde çok hastalanan kişi oldu. Annemin vefatından 1,5 ay sonra da ben yakalandım. Çok zor bir 10 gün geçirdim. Neredeyse ölümün kıyısından döndüm, nefes alamıyordum, yürüyemiyordum. İlk başta hastalık böbreklerime vurdu. Ardından kalp atışlarım çok yükseldi. Belden aşağı tarafım tutmama durumuna kadar geldi. Ateşim çok yükseldi, gözlerimde puslu görme durumum oldu. Hastalığı atlatalı aylar oldu ama halen eklem ağrılarım var. Bu hastalıktan bana bir de unutkanlık kaldı."

"Allah bu hastalığı kimsenin başına vermesin"

Coşkun, bu hastalıktan annesini kaybettiği için çok korktuğunu, sürecin hem psikolojik hem de fiziksel olarak insanı çok yıprattığını belirtti.

10 gün boyunca boğazından lokmaların geçmediğini Coşkun, bu süreçte 10 kilogram verdiğini ifade etti.

Hastalıktan kurtulduktan sonra dahi 15 gün kendisini eve kapattığını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu çok ağır bir hastalık. Biz bunu yaşadık, hala da yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı biraz daha bilinçli olmaya davet ediyorum. Allah bu hastalığı kimsenin başına vermesin. Çok dikkat etmemiz lazım. Maalesef, Aksaray'ımız 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alıyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmesi ve misafirliklere ara vermemiz gerekiyor."

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ölümün kıyısından döndüm' - Son Dakika


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