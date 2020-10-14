Son dakika haber! Kovid-19 İspanya'daki yoksul sayısını 1 milyondan fazla artıracak - Son Dakika

Son dakika haber! Kovid-19 İspanya'daki yoksul sayısını 1 milyondan fazla artıracak

14.10.2020 18:03
Son dakika haber! Kovid-19 İspanya'daki yoksul sayısını 1 milyondan fazla artıracak, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Oxfam İntermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, önlem alınmazsa pandemiden dolayı 1,1 milyon artabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam İntermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, önlem alınmazsa pandemiden dolayı 1,1 milyon artabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam İntermon'un İspanya şubesi tarafından yayımlanan raporda, Kovid-19 öncesinde İspanya'da nüfusun yüzde 20,7'sini kapsayan yoksulluk sınırının altında yaşayanların salgın sonrasında yüzde 23,07'ye çıkabileceği kaydedildi.

Kovid-19'un ekonomik açıdan binlerce aileyi yoksullaştırdığını belirten sivil toplum kuruluşu, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinden özellikle asgari yaşam gelirini artırmasını, iş dünyasında toplumun en fazla etkilenen kısmını oluşturan kadınlar, gençler ve göçmenlere destek verilmesini, sağlık, eğitim ve sosyal korumanın garanti altına alınmasını istedi.

Oxfam İntermon ayrıca, Dünya Bankasının verilerine göre, dünyada 20 yıl sonra ilk kez aşırı yoksulluğun artacağını ve bu yıl 115 milyon kişinin daha aşırı yoksullar arasına gireceğini bildirdi.

Raporda Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Burkina Faso, Afganistan, Güney Sudan ve Somali'de 55 milyondan fazla kişinin açlık riskinde olduğunun altı çizildi.

İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kovid-19 İspanya'daki yoksul sayısını 1 milyondan fazla artıracak - Son Dakika

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